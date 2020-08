Clizia Incorvaia seducente: solo reggiseno e slip, il paradiso – FOTO

Solare e intraprendente Clizia Incorvaia seduta con gambe accavallate e un’espressione seducente disegnata sullo sfondo: chapeau!

Una top model in giro per il web sta incantando tutti, colpitie affondati dalla bellezza afrodisiaca della web influencer, Clizia Incorvaia. Nata in Sicilia, presto si trasferisce nell’autentica realtà della moda milanese dove accresce la sua fama.

Posa rovente sulle passerelle più brillanti e chic dello spettacolo ad occhio nudo, fino all’apparizione come concorrente del reality show, Pechino Express, nel quale si lancia definitivamente e incontra il suo futuro marito Francesco Saracino.

Con lui condivide un amore irto di passione, fino al momento in cui avviene la definitiva separazione. Clizia Incorvaia non scherza affatto con il carattere espansivo e vulcanico con il quale affronta le peripezie di vita. L’ultima in ordine cronologico nella casa del Grande Fratelli Vip, nel quale a causa di una battuta poco felice viene sbattuta fuori dai giochi.

E’ proprio durante le avventure del reality show di Canale 5 che Clizia conosce Paolo Ciavarro. Tra i due nasce una passione amorosa incontrollata, che fa il salto di qualità definitivo quando l’ex modella friulana “accontenta” il proprio compagno sulla voglia di mettere al mondo un figlio.

LEGGI ANCHE —–> Jasmine Carrisi sorprende i fan: la figlia di Al Bano svela il suo fidanzato sui social

Clizia Incorvaia è insaziabile: passione incontrollata dei fan, scatenati su Instagram