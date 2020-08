Jasmine Carrisi ha sorpreso tutti: la figlia di Al Bano ha condiviso alcune foto sui social mostrando a tutti il suo fidanzato.

Jasmine Carrisi è la figlia di Loredana Lecciso e Al bano. La ragazza ha un grosso seguito sui social: il suo account su Instagram vanta quasi 69mila follower. La classe 2001 ama condividere scatti in cui mette in mostra la sua bellezza: la somiglianza con sua madre è incredibile. Jasmine, in questi giorni, ha deciso si rivelare il suo grande amore: la giovane ragazza è fidanzata con Alessandro Greco. I due sono fidanzati da più di un anno e la Carrisi ha deciso di svelare la relazione mettendo a tacere i numerosi rumors che le attribuivano una serie di fidanzati fittizi.

Jasmine Carrisi svela il suo fidanzato