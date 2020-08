Gianni Morandi interpreta “Che vita meravigliosa” di Diodato – VIDEO

Anche a Gianni Morandi piace la musica di Diodato: il cantante ha condiviso sui social un video in cui canta una canzone proprio del cantautore di Taranto

Diodato è stato il vincitore della ultima edizione di Sanremo. Molti apprezzano la sua musica, anche Gianni Morandi, che ha condiviso un video sulla sua pagina Facebook interpretando la canzone proprio del cantautore di Taranto, ‘Che vita meravigliosa’. I fan del cantante felsineo e quelli di Diodato sono andati in estasi, la title track dell’ultimo album del vincitore di Sanremo 2020 ha ricevuto valanghe di mi piace così come commenti. Morandi ha anche scritto: “Questa canzone di Diodato mi piace molto” e poi ha chiesto cosa ne pensassero i fan della sua interpretazione del brano, che è stata la soundtrack del film di Ferzan Ozpetek ‘La Dea fortuna’. La pellicola è stata insignita con il David di Donatello e i Nastri D’Argento.

Gianni Morandi ha riempito di complimenti Diodato

Gianni Morandi ha elogiato il collega Diodato dicendo che quando ascolta il brano che ha cantato si emoziona e si commuove e come il tarantino sia molto bravo. Qualche fan ha chiesto a Morandi il perché abbia voluto cantare questa canzone e lui ha risposto che stava provando a interpretarla per gioco in studio di registrazione con un suo amico. Ha poi voluto postare il video per condividerlo con tutti i suoi follower e ammiratori. Un regalo gradito sia dal pubblico che sicuramente anche da Diodato, sebbene il cantante non si sia ancora espresso in merito. Il post ha avuto molti apprezzamenti con quasi 30 mila reazioni tra like e cuoricini.

Tanti like e interazioni ma non quanti ne ha avuto la foto amarcord postata sempre da Gianni Morandi che lo ritrae insieme a Vasco Rossi e Lucio Dalla.

