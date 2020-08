Sabrina Salerno, seno in primo piano e panorama mozzafiato – FOTO

La cantante Sabrina Salerno ha condiviso uno scatto suo social network in cui è in cima alle montagne: il panorama è stupendo e anche lei

La cantante e showgirl italiana Sabrina Salerno è in vacanza sulle Dolomiti, precisamente a Cortina D’Ampezzo. Ieri sera ha condiviso su Instagram una foto sulle montagne al Rifugio Pomedes. Il panorama è spettacolare e lei è bellissima, sembra la protagonista di un quadro di un pittore molto ispirato, che l’ha ritratta sulla punta delle montagne in tutto il suo splendore. Per la Salerno sembra che il tempo si sia fermato: la cantante a 52 anni compiuti lo scorso 15 marzo è forse più bella di quando era giovane, quando era agli inizi della sua carriera. La cantante, showgirl e attrice genovese fu scoperta negli anni ’80 da Claudio Cecchetto ed è subito diventata famosa grazie alle sue canzoni più celebri come Boys (Summertime Love) e Sexy Girl e a dischi di successo come Sabrina, Over The Pop e Super Sabrina.

Sabrina Salerno: la foto a Cortina D’Ampezzo