Dayane Mello seminuda, la posa da urlo in black & white: uno schianto – FOTO

In forma strepitosa l’ex ballerina di Ballando Con Le Stelle, Dayane Mello in versione superhot in black & white accende l’entusiasmo dei fan

Traffico intasato di fan con la libidine sbocciata, sulle frequenze Instagram del profilo personale di Dayane Mello. La giovanissima e seducente modella ha deliziato tutti con una posa da urlo a squarciagola.

Si tratta dell’ennesimo momento di riscatto da una vita, vissuta in balìa della ferocia del padre, soldato dell’esercito brasiliano e la madre, che mai l’aveva accettata in qualità di figlia. La brama di diventare famosa vince su tutto e la porta a trasferirsi in Cile dove inizia la sua spettacolare carriera di modella sudamericana.

E’ proprio lì che Dayane si fa le ossa prima di approdare in Italia e fare faville nel Belpaese. La sua affermazione più totale avviene durante la partecipazione a Ballando Con Le Stelle, in qualità di ballerina modello.

Infine il passo decisivo per la notorietà lo ottiene nel reality show L’Isola Dei Famosi nel 2017, dove la Mello fa strage nel cuore dell’ex calciatore Stefano Bettarini. Dopo di lui un altro paio di scappate amorose, poi la ritrovata e attuale libertà da single.

Dayane Mello, fascino per strada e spacco mondiale: quasi nuda su Instagram