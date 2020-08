Questi famosi artisti musicali sono anche figli d’arte

Non sempre i figli seguono le orme dei propri genitori, ma a volte accade. Soprattutto quando si eredita del vero talento dalla propria madre o dal proprio padre, come questi famosi artisti musicali

I figli d’arte, ossia coloro che seguono le orme dei propri genitori ereditando la passione e una certa vena artistica, si dividono in due categorie. Quelli che non riescono, nonostante tutto, a intraprendere una carriera di noto spessore continuando a rimanere “i figli di”, e quelli che invece riescono con il loro talento a emergere in maniera rilevante. A volte anche più dei genitori stessi. Questi artisti musicali ne sono un esempio.

Artisti musicali che sono anche figli d’arte

Forse non tutti lo sanno ma Giorgia, una delle artiste italiane più note e talentuose, è figlia d’arte. Suo padre, Giulio Todari, è un musicista e negli anni Settanta si è fatto notare cantando insieme ad Angela Cracchiolo con la quale formava il duo Juli&Julie. Lo stesso vale per Mario Biondi, che iniziò ad avvicinarsi alla musica e al canto esibendosi con il padre Giuseppe Ranno, in arte Stefano Biondi. In entrambi i casi le figure paterne hanno passato ai propri figli la passione per la musica, ma gli allievi hanno superato i maestri in fatto di popolarità. Lo stesso vale per la cantante Syria, figlia del cantautore Elio Cipri, anch’egli noto negli anni ’70.

Alcuni potrebbero ricordare Tyron Power e Linda Christian come star di Hollywood, molti altri li riconoscono come i genitori di Romina Power. Quest’ultima ha approcciato più volte il mondo del cinema, ma è stata la musica a rubarle il cuore. Oltre che Al Bano. Insieme all’ex compagno formano una delle coppie più amate e seguite dagli italiani, nelle loro vicende artistiche e personali.

