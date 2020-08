Lutto nel mondo della politica, muore una donna molto amata

Lutto nel mondo della politica. Si è spenta in giovane età una militante della sinistra locale facente parte dell’Unione dei comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa

Si è spenta a soli 43 anni Denise Latini, avvocatessa da sempre schierata in prima linea per i diritti dei lavoratori , attiva politicamente nelle fila della sinistra locale nella zona di Certaldo.

Secondo quanto riferito, era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e stava trascorrendo la convalescenza a casa della madre quando è sopravvenuto il decesso nella tarda serata di mercoledì 12 agosto.

Una donna molto amata al punto da essere stata rieletta ben tre volte al Consiglio Comunale della sua città.

Un lungo curriculum per lei: ha iniziato come segretaria della Sinistra Giovanile e poi segretaria dei Ds, sempre a Certaldo. Candidata inoltre sia al consiglio regionale con il Pd nel 2015, sia nel collegio empolese in Parlamento nel 2018 con Liberi e Uguali.

Lutto in politica. I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sui suoi canali social. Tra questi anche quello del sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, che scrive: “E’ una notizia che mi coglie incredulo.”

Il primo cittadino ha ripercorso nella sua mente gli avvenimenti importanti che lo hanno visto fianco a fianco a Denise Latini, tra gioie e sconfitte politiche. “Siamo cresciuti politicamente insieme e anche se non sempre avevamo le stesse idee. I valori e i traguardi però erano comuni. Da lei ho imparato la determinazione e la grinta per andare avanti.” La morte improvvisa dell’avvocatessa ha lasciato in sospeso argomenti che il sindaco Cucini rimpiange di non aver chiarificato per tempo.

Messaggi di cordoglio anche dalla ‘Sinistra civica ecologista’ che dichiara pubblicamente: “La notizia della morte di Denise Latini è stato un fulmine in questa mattina d’estate. Il dolore è indescrivibile e insopportabile. Chiunque ti abbia incrociato lungo il cammino sa che su di te si poteva sempre contare, sempre. “

