Anna Tatangelo, “momento fetish” mostra i piedi insieme alla cognata – FOTO

Relax totale per Anna Tatangelo, in compagnia dell’intera famiglia si lascia andare ad un movimento sensuale dei suoi piedi

La cantante 33enne di Sora con un passato da vincitrice del Festival di Sanremo 2002, Anna Tatangelo scrive un nuovo capitolo della sua vita, dopo la rottura definitiva con Gigi D’Alessio.

La predestinata per eccellenza, a far scalpore tra le note musicali ha deciso di dare un taglio diverso, rispetto alla monotonia di qualche mese fa. “Mi dico bentornata” – aveva dichiarato Anna, pronta a gridare a tutti una rinnovata libertà.

La testimonianza più chic è la scelta evasiva dalla quotidianità e la condivisione in formato turista con Elisabetta Gregoraci nella loro amata Sardegna. Anna Tatangelo si è mostrata al pubblico con i crismi di una bellezza verace e ultradinamica. Una donna per cuori forti, per nulla vinta dallo strazio dalla fresca frattura sentimentale.

Il suo è un rilancio in bello stile. Dalla classe e l’eleganza fatta trasparire nel duetto musicale con Guapo, fino alla riunione familiare, in pieno relax, dove sfida la cognata in una performance inusuale tra i Vip.

Anna Tatangelo, prestazione sensazionale con movimento sexy dei suoi piedi