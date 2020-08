Sale grosso nel detersivo: succede qualcosa di incredibile. Finalmente otteniamo quello che abbiamo sempre desiderato fare quando facciamo il bucato!

Fare il bucato sembra una vera e propria impresa: bisogna programmare il lavaggio corretto, mettere il detersivo perfetto, dividere i panni colorati da quelli bianchi. Tra le tante cose, avreste mai pensato di poter usare il sale grosso durante il bucato? Sì, proprio quello da cucina! Chi lo avrebbe mai detto?

Ecco cosa succede quando metti il sale grosso in lavatrice

Per eliminare le macchine difficili e ottenere dei capi più bianchi, possiamo ricorrere a questo metodo alternativo. Basta mettere una manciata di sale grosso nel cestello della lavatrice, insieme al detersivo che usiamo di solito. Questo sale può fungere anche da ammorbidente per i jeans. Tra l’altro, è anche un meraviglioso fissante per colori e può aiutare i vestiti a non scambiarsi in maniera prematura. Dunque, funziona per ravvivare i colori più scuri. Come potete vedere, un cucchiaio di sale grosso può fare davvero tanto. Eppure non funziona soltanto in lavatrice, ma anche a mano: è possibile usare questa soluzione anche in questi casi.

Basta riempire la bacinella con 2-3 litri di acqua fredda, aggiungere 3 cucchiai di sale grosso, poi immergere il capo che vogliamo lavare e infine lasciarlo in ammollo per circa mezz’ora. Alla fine di questo lasso di tempo, sciacquiamo e laviamo a mano come siamo soliti fare, utilizzando il detersivo.