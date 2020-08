Vite al Limite. Ashley Dunn-Bratcher: “Sarei morta prima dei 30 anni”

Vite al Limite. Scopriamo la storia di Ashley Dunn-Bratcher, giovane donna di 27 anni arrivata ad un peso incredibile. Ecco il suo percorso di rinascita

Nella settima puntata della quarta stagione del popolare programma Vite al Limite, troviamo come protagonista una giovane donna di 27 anni, Ashley Dunn-Bratcher.

La trasmissione si occupa di seguire il percorso di un anno di pazienti affetti da obesità patologica. Ha il titolo originale di My 600 lb life e in Italia va in onda sul canale 31, Real Time.

Quando incontriamo Ashley per la prima volta è arrivata al peso sraordinario di 329 kg. Il suo rapporto con il cibo è sempre stato conflittuale. Ha iniziato ad ingrassare alla tenera età di 6 anni. A 11 anni pesava già 113 chili. Al termine delle scuole superiori aveva raggiunto 181 kg. Una vita vessata dall’imponenza della sua mole, costretta alla semi-immobilità, non riuscendo a fare niente a cui è abituato un qualunque suo coetaneo.

Ashley è anche una moglie e una mamma. Ai tempi del liceo ha incontrato il suo grande amore, Jacob, che è riuscito ad andare oltre i chili di troppo. I due hanno avuto insieme il piccolo Patrick che, già all’età di 5 anni, rivestiva il ruolo di un giovanissimo infermiere per la donna. “Patrick è le mie gambe, senza di lui non saprei come fare”.

Fu quando un medico disse ad Ashley che continuando a vivere in quello stato non sarebbe arrivata a compiere 30 anni, che un campanello d’allarme risuonò nella sua mente, spezzando la catena dell’indolenza e della letargia.

Da Kemp, nel Texas, partì alla volta della capitale dello stesso stato federale, per sottoporsi alle cure del chirurgo bariatrico Nowzaradan, reso celebre proprio dalla trasmissione tv.

Vite al Limite. Il cambiamento di Ashley