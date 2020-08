WhatsApp, auguri di buon Ferragosto 2020: le migliori frasi per messaggi

E come ogni anno eccoci alla festa di Ferragosto e con essa il “problema” delle frasi da inviare come messaggi WhatsApp ad amici e parenti

Troppo banale inviare un semplice “buon Ferragosto” via WhatsApp. Insomma un po’ tutti tentiamo di essere originali quando inviamo messaggi ad amici e parenti il 15 agosto. Inventarsi frasi particolari di sana pianta non è poi così facile, soprattutto se ne vogliamo inviare diverse per varie persone che conosciamo. Così in questo articolo cerchiamo di esservi d’aiuto. Innanzitutto una doverosa premessa. Ferragosto non è una festa di poco conto o del tutto insignificante.

Infatti è una festività che ha un significato ben preciso. Affidandoci a una ricostruzione meramente storica, possiamo affermare che le sue origini risalirebbero alla Roma Imperiale. Per essere ancor più precisi, allora veniva chiamata Ferae Augusti. Si tratta di due parole latine, la cui traduzione è riposo di Augusto, periodo di festeggiamenti. Si riferisce quindi proprio ad Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, “inventore” del mese di agosto.

WhatsApp, i migliori messaggi di auguri da inviare a Ferragosto