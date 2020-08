Anna Tatangelo, outfit post doccia, totalmente illegale – FOTO

Anna Tatangelo sigla una splendida doppietta su Instagram nel giro di poche ore. Dai piedi alle mani, fino al suo meraviglioso corpo: chapeau!

E’ bastata una semplice interruzione di uno dei più duraturi rapporti di coppia del mondo dello spettacolo moderno. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si son lasciati dopo mille peripezie, ma nonostante tutto i due mantegono un rapporto di rispetto reciproco.

In un’intervista di inizio Luglio, la Tatangelo ha svelato alcuni retroscena sulla coppia che hanno fatto restare i fan col fiato sospeso. Lei aveva già dato segni di cambiamento e inviato segnali di una separazione ormai imminente.

La cantante 33enne di Sora ha fatto subito parlare il suo modo di apparire, cambiando look e virando sul biondo e la lucentezza atipica dei suoi capelli, con l’estate che ormai incombeva. Una rottura probabilmente condivisa, ma che ha lasciato qualche accenno di gelosia per strada soprattutto per Gigi D’Alessio che non si era trattenuto dal risponderle.

“Fa strano vederti così, ma stai buona!” – un atteggiamento possessivo del cantante neomelodico che iniziava ad avvertire un cambiamento radicale della sua ex moglie, fortificato da gusti musicali diversi come dimostra l’ultimo duetto con il repper Guapo.

Anna Tatangelo, outfit da infarto e aspetto fisico rilevante: fan in delirio