Cecilia Rodriguez in pantaloncini e in pattini a rotelle: stupenda – FOTO

Cecilia Rodriguez in pantaloncini e in pattini a rotelle: stupenda. La sorella di Belen ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto record di likes in poche ore

Cecilia Rodriguez è uno dei personaggi di Instagram più amati degli ultimi anni. Diventata conosciuta per essere la sorella più piccola di Belen Rodriguez, nel corso degli anni ha imparato a distinguersi e ha acquisito un’identità tutta sua, tra il suo carattere vivace e le sue storie d’amore che hanno fatto discutere e appassionare tante persone.

Cecilia Rodriguez meravigliosa su Instagram, lo scatto fa record di likes sui social

Cecilia un paio di anni fa ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove è stata protagonista indiscussa. Infatti è entrata nella casa da fidanzata con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne. I due avevano una storia importante e che durava già da 4 anni. Nella casa c’era anche Ignazio Moser, il figlio del ciclista. All’inizio il ragazzo era interessato ad Ivana (che dopo il reality si è fidanzata con Luca Onestini, compagno di viaggio del Grande Fratello) mentre lui ha conquistato il cuore di Cecilia, gettandola in uno stato di confusione che l’ha portata infine a lasciare Francesco.

Francesco dopo di lei ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove ha conosciuto e avuto una storia con Paola De Benedetto. Durata poco, poi lei ha ritrovato l’amore con Federico Rossi, il cantante di Benji e Fede.