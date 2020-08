Antonella Clerici, perchè non tornerà in tv. Ci sono motivi tecnici

Antonella Clerici, cancellato il ritorno in tv. Per motivi tecnici il suo programma subirà un ritardo. Ecco tutti i dettagli

Brutte notizie per la conduttrice Antonella Clerici, il suo ritorno in tv previsto per inizio settembre sarà rimandato. Così la donna dovrà aspettare ancora alcune settimane prima di fare il suo grande ingresso. Il suo E’ Sempre Mezzogiorno, inizialmente previsto per debuttare in diretta alle 12 del prossimo 7 settembre, è infatti momentaneamente bloccato; lo fa sapere il giornale Libero che ha rivelato come almeno fino al 18 del mese il programma della conduttrice non potrà ancora fare il suo ingresso nel palinsesto di Rai Uno.

Antonella Clerici, perché il programma è rimandato