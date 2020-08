Contro i negazionisti del Covid19, un infermiere del Policlinico Umberto I di Roma esprime la propria posizione, e lo fa a modo suo

Non ci sta Marco Bellafiore, l’infermiere del policlinico Umberto I di Roma, con chi nega la pericolosità o addirittura l’esistenza del virus. La sua esperienza in merito lo ha spinto a rivolgersi, attraverso un post su Facebook, a quanti ancora minimizzano sulla situazione in Italia.

E’ un vero e proprio sfogo quello dell’infermiere romano che non manca di far riferimento agli aspetti pratici con cui il personale medico è obbligato, suo malgrado, ad avere quotidianamente a che fare.

Ad esempio, la tuta di protezione che è costretto ad indossare tutti i giorni con temperature che ne rendono tutt’altro che gradevole l’esperienza; mentre i superficiali pensano a divertirsi a dispetto delle regole di protezione per la salute di tutti.

Immediata la reazione degli utenti che hanno rincarato la dose con osservazioni analoghe sulla questione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 15 AGOSTO: I DATI DELL’EPIDEMIA

Post polemico in tema Covid19: un infermiere romano si scaglia contro chi minimizza

Emerge in tutta la sua potenza linguistica il messaggio, in romanesco, di un infermiere del policlinico Umberto I. In un’Italia che, in questi mesi estivi, sembra aver dimenticato il tragico periodo del lockdown vi è chi, come Marco Bellafiore, esprime l’amarezza di un lavoratore che, tutti i giorni, si trova ad avere a che fare con pazienti ricoverati per Covid.

Il messaggio è rivolto a quanti, in barba alle necessarie precauzioni da adottare anche in vacanza, non mettono le mascherine, nonostante gli assembramenti, e sembrano comportarsi come se il pericolo non esistesse. Eppure, le notizie in merito ai contagi che stanno risalendo in Italia sono sotto gli occhi di tutti. Soprattutto in una regione come il Lazio che registra un alto numero di pazienti ricoverati.

Il post a dir poco ironico, da parte di chi concretamente assiste i malati, dovrebbe indurre tutti a una maggiore riflessione e presa di consapevolezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> DONNA NON VUOLE INDOSSARE MASCHERINA SUL TRENO | ‘SIETE SCHIAVI’ | VIDEO