Smartphone d’epoca: i collezionisti fissano il prezzo

Dal mercato degli ori, passando per monete e francobolli fino agli smartphone di vecchia generazione: ecco quanto possono valere oggi

“Chi trova un vecchio amico trova un tesoro” mai motto fu più azzeccato nella nostra realtà. Negli ultimi giorni impazza la moda dell’oggettistica di valore che ha interessato il mercato dell’orefice, tra anelli e bracciali di vecchio stampo.

A questi ultimi si aggiungono in picchiata gli smartphone di vecchia generazione, quelli che hanno segnato un’epoca, una svolta. I collezionisti hanno spostato il mirino in direzione del pianeta tecnologico ed hanno aggiunto alla lista delle “fortune” alcuni modelli di cellulare.

Gli stessi strumenti comunicativi che possiamo rinvenire all’interno delle casseforti o dei cassetti della nostra stanza, secondo la stima degli addetti possono valere una ricchezza incredibile.

Vi sono prototipi di smatphone, oggi sottovalutati da un punto di vista commerciale, ma per alcuni professionisti considerati già potenzialmente tra i top di gamma, nonostante non avessero ancora toccato radici temporali profonde.

I modelli di smartphone sugellati dai collezionisti: un valore inestimabile

Il mercato degli smartphone è entrato, nelle ultime ore, nella lista dei prototipi vintage e nei dettami delle leggende più avvalorate di sempre.

Anche per loro è stato ideato un binario di preferenza che li conduce in fretta al successo mediatico e alla fortuna in termini economici da un punto di vista commerciale. Alcuni professionisti del mestiere hanno catalogato campioni di sistemi voice, definendoli delle vere e proprie pietre miliari.

Una piccola gamma di prodotti della telefonia di un ventennio fa, oggi possono arrivare ad un valore economico di quasi 2.000 euro.

Tra questi classifichiamo l’Iphone 2G marcato Steve Jobs e considerato il primo modello in assoluto tra gli smartphone.

Poi è la volta del Nokia 3310 e della sua indimenticabile resistenza fisica; il Mobira Senator che all’apparenza può sembrare una radio trasmittente a onde sonore di elevata espansione, il cui valore può aggirarsi attorno le 400 euro.

Infine non poteva mancare uno dei primi modelli “ristretti” dell’era tecnologica con il Sony Ericsson t28 e della sua raffinatezza estetica, definito cellulare del “lavoro”, la cui entità economica può arrivare a toccare la cifra di 500 euro.

