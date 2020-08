Covid-19, la decisione del governo su discoteche e mascherine

Covid, dopo l’incontro governo-Regioni sulla questione “discoteche” giunge la conferma ufficiale della chiusura. Stretta sulle mascherine.

Arriva la stretta del governo su discoteche e mascherine. A dare la notizia in anteprima è la versione online de Il Corriere della Sera.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la decisione giunge dopo un acceso confronto tra governo e Regioni ed avrà effetto a partire da domani 17 agosto. Il termine dell’ordinanza firmata dal ministro Speranza è fissato al 7 settembre, ma non si escludono prolungamenti. Lo stop riguarderà discoteche, sale da ballo e “locali assimilabili”, mentre al contempo sarà obbligatorio indossare la mascherina tra le 18 e le 6, almeno per tutto il resto del mese di agosto. A spingere il governo alla decisione l’aumento vertiginoso dei contagi nel weekend più critico dell’estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ventenne annega di fronte alla madre: dramma al Lago Maggiore

Covid, discoteche chiuse: infuria la polemica sui social

È polemica sui social dopo la decisione del governo. Contrariamente a quanto si possa pensare, tuttavia, le critiche più aspre non giungono tanto dagli amanti delle danze notturne, quanto da coloro che reputano troppo blanda la misura presa dal governo. Nel mirino l’eccessiva lentezza degli organi decisionali ed il loro temporeggiare, che avrebbe reso possibile la realizzazione di eventi ad alto rischio di contagio. Risale proprio a qualche ora fa l’ondata di sdegno che si è riversata su Elettra Lamborghini per aver accettato un’ospitata in un locale particolarmente affollato.

La situazione è in continuo aggiornamento e non si escludono nuove misure da qui ai prossimi giorni. Nel frattempo alla generale ondata di sdegno si aggiungono le critiche commercianti, costretti da mesi a seguire protocolli penalizzanti, mentre locali ad alto rischio di assembramento hanno potuto proseguire indisturbati la loro attività.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Covid-19 corre come la “Spagnola” o forse più? Lo studio

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter