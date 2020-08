Grosseto: ancora nessuna notizia della diciassettenne scomparsa

Nessuno ha più notizie di Elena Miruna Nemteanu, la ragazza di origini romene scomparsa da Grosseto lo scorso 7 agosto

E’ uscita da casa intorno alle 20.30 Elena Miruna Nemteanu, la ragazza diciassettenne che non ha più dato notizie di sè da ben nove giorni. Preoccupata la famiglia della ragazza che teme per quanto possa esserle accaduto e che non si capacita delle ragioni di questa assenza, non essendocene alcuna spiegazione apparente.

La ragazza sarebbe, infatti, uscita furtivamente senza prendere nè soldi nè cellulare con sè, ma solo un profumo; ecco perché si teme che qualcuno l’abbia rapita. Intanto si è attivata la Prefettura di Grosseto, in collaborazione con la questura, per coordinare le ricerche. Al vaglio delle forze dell’ordine gli ultimi spostamenti nonché i contatti della giovane nella sua cerchia di amicizie, compresa l’analisi dei tabulati telefonici.

Elena è stata aggiunta, ieri, tra i volti delle persone scomparse sul sito di “Chi l’ha visto?“

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> VENTENNE ANNEGA DI FRONTE ALLA MADRE: DRAMMA AL LAGO MAGGIORE

Ragazza di origini romene scompare da Grosseto: continuano le ricerche

Elena Miruna Nemteanu se n’è andata di casa senza lasciare tracce. La mamma: passato troppo tempo Gepostet von Il Tirreno am Samstag, 15. August 2020

Al momento la Polizia sta indagando su una serie di circostanze per cercare di ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane diciassettenne. Interrogato dalle autorità anche il suo ex ragazzo che sostiene di non sentirla da svariati giorni.

Più di un sospetto però si concentra proprio su di lui: i famigliari della ragazza rivelano, infatti, la morbosa gelosia che caratterizzava il loro rapporto. Da quel che risulta, la ragazza non poteva più uscire serenamente con le amiche o indossare ciò che riteneva più opportuno senza continue richieste, da parte del ragazzo, di “documentare” con tanto di foto l’abbigliamento scelto.

Le indagini, comunque, non escludono anche un’altra pista: quella di una fuga verso la Romania; per questo, le attenzioni si stanno concentrando anche sui messaggi del suo telefonino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> SFUGGE AL CONTROLLO DEI GENITORI, PICCOLO IN SERATA ANNEGA IN PISCINA