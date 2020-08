Elisa Isoardi bellissima, l’ex di Salvini mostra un lato A fantastico – FOTO

Bellissima Elisa Isoardi, in un momento di riposo prima dell’inizio di Ballando con le Stelle. La showgirl è una delle concorrenti più attese.

Vacanze tra Nizza e il Piemonte per Elisa Isoardi, prima del suo grande esordio a Ballando con le Stelle. La bella showgirl sta approfittando di questi ultimi giorni di vacanza per rilassarsi, ma anche per fare un po’ di attività fisica preparatoria. Nonostante il suo fisico atletico non sarà certo facile tenere il passo con le rigide prove del programma condotto da Milly Carlucci. Ballando con le Stelle andrà in onda su Rai 1 ed avrà un cast molto variegato, come annunciato dalla conduttrice ospite a Domenica In lo scorso giugno.

Elisa Isoardi, un incanto in riva al mare