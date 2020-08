Elodie bellissima, serie di scatti con minigonna da urlo – FOTO

Bella e solare, Elodie anche in vacanza condivide le sue giornate con i fan di Instagram che la seguono con ammirazione dal 2016

Eravamo abituati a vederla con i capelli cortissimi e rosa shocking ma anche con le treccine afro lunghissime resta sempre bellissima. Elodie Di Patrizi, classe 1990, sta spopolando nelle radio da diverse settimane con la sua hit Guaranà a cui ha fatto seguito il singolo Ciclone in collaborazione con Takagi & Ketra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grey’s Anatomy, la figlia di “Derek Sheperd” ha 18 anni: toglie il fiato – FOTO

Il suo album This is Elodie sta ottenendo un ottimo risultato sia dal punto di vista di vendite che di ascolti in streaming. Tanto che il 3 agosto la stessa cantante sui social ha annunciato che ha ottenuto il disco d’oro per l’album, e ha ringraziato calorosamente i fan per il traguardo raggiunto.

Numeri davvero importanti per la cantante che si è fatta conoscere al grande pubblico arrivando seconda alla sua partecipazione alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

L’estate di Elodie si tinge di intonaco e stampa vichy, le foto su Instagram