Covid, bimba di 5 anni ricoverata d’urgenza a Padova

Una bimba di 5 anni è stata ricoverata d’urgenza e intubata in terapia intensiva a Padova, è risultata positiva al Covid

L’età media dei contagi sta scendendo vertiginosamente ogni giorno, come dimostrano gli ultimi dati. All’ospedale universitario di Padova è stata intubata d’urgenza in terapia intensiva una bimba di 5 anni, ricoverata dopo aver accusato insufficienza respiratoria a causa del Covid. È arrivata al pronto soccorso con seri sintomi respiratori dovuti ad una infezione non ancora del tutto confermata.

LEGGI ANCHE -> Grosseto, ancora nessuna notizia della diciassettenne scomparsa

I medici dichiarano non vi erano malattie pregresse ma preoccupa la sindrome sviluppata durante la sua degenza che avrebbe provocato problemi gastrointestinali e ai reni. La piccola rimane stabile, ma l’equipe dei medici ora vuole capire se sia stato il Covid a causare le complicanze cliniche, oppure un altro agente patogeno.

Per il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Luciano Flor, “questo dato su persone ricoverate in poche settimane a Padova, quando era stato raggiunto lo zero, non è allarmante, è sotto controllo e monitorato. I ricoveri Covid di quest’ultimo periodo – aggiunge Flor – testimoniano un comportamento non corretto da parte di singole persone”.

Veneto, 78 nuovi contagi: è il dato più alto tra le Regioni

La bambina fa parte dei 4 pazienti in terapia intensiva dell’ospedale patavino. Tra essi, uno è in fase di dimissione in reparto mentre nessun paziente invece nella terapia semi intensiva, mentre sono 10 i ricoverati nel reparto di malattie infettive.

LEGGI ANCHE -> Covid19: un infermiere del Policlinico Umberto I si sfoga con un post su Facebook

Sono 78 i nuovi casi di contagio da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia sale a 21.2102.

I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 117 (+1), quelli in terapia intensiva 5, invariati questi ultimi rispetto a ieri. In discesa invece il dato dei soggetti in isolamento domiciliare fiduciario, 6.394 (-91).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter