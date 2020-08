Chiara Nasti bellissima in bikini: un corpo da capogiro – FOTO

Chiara Nasti bellissima in bikini. La fashion blogger lascia a bocca aperta i suoi follower con l’ultimo scatto: che corpo!

Visualizza questo post su Instagram Simplyyy (sometimes)🤷🏼‍♀️ Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 11 Ago 2020 alle ore 6:19 PDT

Chiara Nasti colpisce ancora. La fashion blogger lascia a bocca aperta i suoi follower con un fisico mozzafiato.

In forma perfetta, la giovane napoletana mostra soddisfatta le sue curve, valorizzate da un due pezzi striminzito che non passa inosservato.

Visualizza questo post su Instagram Say about me what you want 🤷🏼‍♀️🙄 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 17 Ago 2020 alle ore 4:04 PDT

Ed eccola in tutta la sua bellezza, mentre si gode le sue vacanze post quarantena. La “nastilove” – dal nome del suo profilo Instagram – non smette di far parlare di sé.

Chiara Nasti Top social