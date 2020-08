Shaila Gatta al mare: capelli bagnati e lato B da paura

Shaila Gatta ha condiviso uno scatto sui social network in cui è al mare appoggiata su una tavola da surf e in bella mostra c’è il suo lato B

Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la notizia, ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui è al mare, appoggiata su una tavola da surf mentre prende il sole in acqua. In bella mostra il suo lato B cinto da un bikini azzurro con disegni di vari colori. La bella ex concorrente del programma di Maria De Filippi Amici sta trascorrendo le vacanze a Capalbio in provincia di Grosseto in Toscana. Shaila è sempre più la regina del piccolo schermo con le varie partecipazioni a programmi televisivi e anche di Instagram con i suoi 653 mila follower che la seguono con entusiasmo: la scatto di poco fa ha ricevuto già oltre i 16 mila cuoricini di apprezzamento per quasi 100 commenti.

La foto di Shaila Gatta sulla tavola da surf

Ed eccola più in forma che mai, Shaila con il suo sexy bikini sulla tavola da surf bagnata dall’acqua del mare. La foto è stata accompagnata dalla sua didascalia: un pensiero profondo sul tempo che passa velocemente quando si è con le persone che si amano. Ha poi aggiunto che quindi bisogna godersi ogni singolo momento della propria esistenza e apprezzare tutti i più piccoli momenti. Infine ha concluso scrivendo che anche ciò che si dà per scontato tramutano il viaggio della vita in un evento indimenticabile.

Tra selfie e scatti sui vari social network, soprattutto su Instagram, Shaila Gatta incanta ogni giorno di più i fan che la riempiono di complimenti e apprezzamenti. Una pioggia di cuoricini rossi sul re dei social per quanto riguarda immagini e video.

