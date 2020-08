Gaggio. Ventenne travolto da un treno durante la notte

Attraversa il passaggio a livello di notte e viene travolto dal treno: tragica fine per un ventenne di cui non si conosce l’identità.

La scorsa notte a Gaggio, in provincia di Venezia, si è consumata una vera e propria tragedia. Nella tarda serata di ieri – domenica 16 agosto – un ventenne ha attraversato il passaggio a livello al buio, sulla tratta ferroviaria che collega il comune di Gaggio a quello di Quarto d’Altino.

All’altezza di via Crete un giovane ha sfidato la sorte, facendo quello che, a quanto pare, sembra esser stato un gesto disperato: mentre il treno era in corsa il ragazzo si è lanciato sulle rotaie, forse deciso a farla finita. Per lui non c’è stato nulla da fare. A causa dell’impatto, il corpo senza vita è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Ricerche per tutta la notte

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente cominciato le ricerche. Ma il ritrovamento del corpo è stato reso complicato dall’oscurità: dopo il rinvenimento del primo arto è iniziato il lungo processo di ricomposizione del corpo.

Una scena tanto macabra quanto tragica, soprattutto perché tutt’ora non si conosce l’identità della vittima. In un primo momento si è pensato ad un ciclista, dando per buone le informazioni ricevute dal macchinista.

Ma l’ipotesi è stata esclusa: sembra si tratti di un gesto estremo del ragazzo.

La linea ferroviaria interessata dall’incidente è stata bloccata a lungo per consentire le operazioni di soccorso e le dovute indagini.

