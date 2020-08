Ilary Blasi lato B e seno in primo piano. Sembra una ventenne, magica- foto

Ilary Blasi è come il vino, più invecchia e più è bella. Da fare invidia a tutte le ventenni, i suoi fan rimangono sbalorditi dalle sue foto

Ilary Blasi si fa sempre più bella, per l’ex letterina gli anni non sembrano passare e nonostante abbia avuto tre figli, la donna ha ancora un fisico da fare invidia. Ammirata da tutti, la conduttrice televisiva si mostra per quello che è: una donna semplice e genuina che non ha bisogno di filtri e veli. Non poteva essere diversamente visto che è la moglie del Pupone, anche Francesco Totti infatti è amato dagli italiani proprio per la sua spontaneità.

Ilary Blasi, lato b e addominali. Non le manca niente