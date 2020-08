Ricoverata per una frattura alla caviglia, ritorna a casa con piaghe e lividi

Letizia Orrico è stata portata all’ospedale San Giuliano di Giugliano in provincia di Napoli per una frattura e lussazione alla caviglia ma “è stata dimessa in condizioni pietose con piaghe e lividi”, così come affermano i familiari della donna

I familiari di Letizia, una donna di 59 anni ricoverata all’ospedale San Giuliano di Giugliano in provincia di Napoli per una frattura e lussazione alla caviglia, hanno sporto denuncia ai carabinieri della compagnia locale perché è tornata a casa “in condizioni pietose”. Letizia sarebbe solo caduta accidentalmente in un ristorante e il nosocomio del napoletano le ha diagnosticato la frattura e lussazione. Appena uscita dall’ospedale è stata ospitata da alcuni suoi parenti, che si sono accorti di alcune anomalie. Letizia, come afferma sua cognata Marcella, ha “lividi enormi sulle braccia frutto verosimilmente dei lavaggi cui è stata sottoposta, bruciori fortissimi alla schiena e alle ascelle. Scoprendo i vestiti ho visto e fotografato enormi ematomi, escoriazioni alla gamba e un inizio di piaga da decubito”.

Sul corpo di Letizia ci sono piaghe da decubito e lividi

“Letizia, ricoverata per 4 giorni all’ospedale San Giuliano di Giugliano e dimessa da qualche giorno, è in condizioni pietose”. Queste le affermazioni dei parenti della donna 59enne di Marano. Dato che la pandemia da coronavirus vieta alle famiglie di assistere da vicino i propri cari, i parenti della donna hanno potuto vedere solo dopo cosa le era successo. Secondo quanto hanno denunciato i familiari di Letizia, quest’ultima sarebbe stata lavata solo una volta in quattro giorni in cui è stata nel nosocomio di Giugliano.

“Nell’atto di dimissioni c’è scritto che deve ritornare a Giugliano il 19 per un controllo. Noi questa volta non lasceremo sola Letizia: chiederemo la presenza delle forze dell’ordine, non è possibile che una donna venga dimessa in questo stato”, ha concluso Marcella.

