Napoli, sirene per Giuntoli: la risposta de De Laurentiis

La Roma tenta di prendere il dirigente azzurro. De Laurentiis ora non può liberarlo, ma in futuro tutto può accadere in casa Napoli

Il Napoli potrebbe cambiare ancora il direttore sportivo. La Roma del nuovo corso è sulle tracce di un dirigente e tra i tanti nomi del casting già in corso c’è anche quello di Cristiano Giuntoli. La risposta di Aurelio De Laurentiis al momento è però negativa. Nel vivo del mercato non può privarsi del suo direttore sportivo con tutte le operazioni pendenti in corso; sarebbe un autogol che rischierebbe di arenare il lavoro a meno di 10 giorni dall’inizio del ritiro di Castel di Sangro. Tutto rimandato, quindi, sempre che la Roma non trovi già il nome su cui puntare ma al momento è difficile. Le due stagioni sono troppo ravvicinate per vedere cambi in corsa in questo momento.

Napoli, la Roma vuole Giuntoli

Il matrimonio tra la Roma e Giuntoli si potrebbe fare ma non adesso, a mercato fermo magari. De Laurentiis non ama cambiare collaboratori come tutti i conduttori aziendali “patriarcali”. Tuttavia, voci di dentro non segnalano un patron pienamente soddisfatto del lavoro del suo direttore in questi anni. Tanti acquisti non hanno reso, anche se hanno comunque dato la possibilità al Napoli di recuperare le cifre perse. Oggi Giuntoli guadagna 1,2 milioni, ha un contratto ancora lungo ma già sull’affare Osimhen le parole di De Laurentiis sanno di ultimatum.

Il produttore ha chiaramente detto che sul giocatore Giuntoli e Gattuso lo hanno convinto. Come dire che se dovesse disattendere le aspettative, i responsabili hanno un nome. Un ultimatum che non lascia intendere quanto accordo ci sia tra le parti.

