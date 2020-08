Allarme discoteca “Il colle di Alseno”: ragazza positiva al Coronavirus

L’ASL lancia un appello a chiunque fosse presente nella discoteca Il colle di Alseno la sera tra il 14 e 15 agosto scorsi.

Risultata positiva al Coronavirus una ragazza che, sottoposta a tampone al rientro da Malta, la sera tra il 14 e il 15 agosto, ha deciso si trascorrere la serata nella discoteca “Il colle di Alseno”.

E’ caccia allora alle circa 200 persone che, tra il parmense e il piacentino, si sono recate la stessa sera nella medesima discoteca: dalle ASL locali, infatti, giunge l’appello perché tutti si sottopongano al test.

I nominativi di quanti erano presenti in discoteca quella sera sono fortunatamente reperibili dai biglietti di ingresso forniti dal gestore del locale; le ASL si stanno quindi muovendo contattando telefonicamente e/o via e-mail i nominativi recuperati.

Sottoporsi al tampone è una misura preventiva necessaria per rilevare eventuali altri contagi.

Ragazza a “Il colle di Alseno” positiva al Coronavirus: appello delle ASL per eseguire i tamponi

Quanti erano presenti in discoteca, nella notte tra il 14 e 15 agosto, dovranno sottoporsi al test per verificare eventuali positività. Le modalità per l’esecuzione del test saranno diverse, a seconda della provenienza.

I residenti di Parma e provincia potranno, infatti, sottoporsi al test già a partire da domani, 19 agosto, dalle ore 8, presso una tenda appositamente allestita nel parcheggio dell’ospedale di Vaio, in via Don Tincati 5 a Fidenza. I tamponi saranno eseguiti in modalità drive through. Quanti non siano stati raggiunti telefonicamente o via e-mail dovranno invece prenotarsi al numero 0521396436 (8.30-13/14-18).

I residenti di Piacenza e provincia saranno accolti nella stessa giornata, 19 agosto, in piazzale Milano 2, a Piacenza, dalle 14 alle 18. Anche per i residenti del piacentino vi è un numero da contattare per appuntamento: 800651941

