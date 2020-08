Covid, a settembre in Italia 1.500 nuovi contagi al giorno: la previsione del modello matematico dell’Università di Genova

I casi in Italia sono in aumento da un mese a questa parte. La mobilità turistica è il principale motivo, unito ad una inevitabile maggiore socialità come conseguenza delle vacanze estive. La situazione, però, non è tra le più rosee. In settimana i contagi hanno superato il muro dei 600 in un giorno nel paese. L’ennesimo incremento che ha spinto il governo a sospendere le deroghe regionali al dpcm del 7 agosto in merito al blocco delle serate da ballo. In più, il governo ha anche introdotto l’obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi di ritrovo dove solitamente si creano assembramenti. Intanto l’Università di Genova ha studiato un modello matematico in base ad una serie di parametri recenti. Il risultato non è tranquillizzante. L’Italia rischia una nuova ondata di casi, con una media di 1.500 contagi al giorno a fine settembre.

Leggi anche > Covid, novità per la scuola dal governo

Covid, il modello preoccupante

Il modello matematico è stato realizzato da Flavio Tonelli, Andrea De Maria e Agostino Banchi, tre studenti accademici dell’Università di Genova. La previsione accompagna quella del professore di Microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti. Il professore aveva previsto 1000 casi al giorno entro fine agosto. Anche i ragazzi di Genova con il loro modello prevedono lo stesso numero per quel periodo.

Leggi anche > Sardegna, possibile focolaio: è allerta

Intanto il prof. Enrico Bucci, biologo e ricercatore della Temple University di Philadelphia, in un’intervista rilasciata a La Repubblica afferma che “La situazione attuale non è ancora fuori controllo” e che “probabilmente è analoga a quella di dicembre, quando il virus, senza che ce ne accorgessimo, si stava diffondendo tra la popolazione, soprattutto quella giovane che viaggiava per lavoro”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di cronaca, gossip, televisione, musica e spettacolo, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter