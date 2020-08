Andrea Damante, avete mai visto sua madre? Bellezza sconvolgente – FOTO

Andrea Damante, avete mai visto sua madre? Bellezza sconvolgente. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne: ha una mamma bella da togliere il fiato

Stiamo parlando di una delle donne più invidiate d’Italia: perché questo? Lei è la madre di Andrea Damante. Valentina Fasciana, bionda, bellissima, simpatica, è la donna che ha messo al mondo il tanto amato tronista di Uomini e Donne.

Avete mai visto la madre di Andrea Damante? Si chiama Valentina Fasciana

Non sappiamo la sua età, ma considerando che Andrea ha 30 anni, lei dovrebbe averne almeno sui 50. Scorrendo le foto che pubblica su Instagram, non possiamo fare a meno di notare quanto sia bella, sempre elegante e super giovanile. Più che sua madre, sembra sua sorella. Con Andrea ha un rapporto profondo, di complicità, lei spesso condivide le foto del figlio con orgoglio. Proprio di recente ne ha postata una scrivendo “Mio”, come per sottolineare che questo uomo lo ha generato proprio lei.

Tra l’altro, è stata anche al centro di alcuni rumors che riguardano la crisi tra Andrea e Giulia De Lellis. In molti pensavano che fosse lei il motivo, che fossero nati problemi con la fidanzata di suo figlio, ma lei ha categoricamente smentito affermando che non c’è nessun tipo di problema tra di loro.

