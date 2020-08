Belen Rodriguez, la dedica speciale: “Ti amo” fan in visibilio – FOTO

Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto sui social network in cui è stesa a terra e accanto a lei una persona speciale le prende il viso tra le mani

Visualizza questo post su Instagram Serena Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 17 Ago 2020 alle ore 5:50 PDT

La showgirl argentina Belen Rodriguez è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove poche ore fa ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui è vestita con un completo nero a pois bianchi ed è stesa a terra. Accanto a lei il dolcissimo Santiago le prende il viso tra le mani: il risultato è un’immagine molto tenera. Il piccolo di 7 anni è il figlio nato dalla storia d’amore tra Belen e il ballerino e presentatore di Made in Sud Stefano De Martino. La didascalia alla foto è una dedica speciale che solo una mamma può fare al proprio bambino: un semplice “ti amo” scritto ovviamente in spagnolo. Tanti i commenti ricevuti dai fan della showgirl argentina e già oltre i 47 milla like.

La foto di Belen Rodriguez e suo figlio Santiago