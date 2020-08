Bonus 2020, quali sono quelli che si possono ancora chiedere

Bonus 2020, molti incentivi sono in arrivo e molti aiuti si possono ancora chiedere. Bonus baby sitter, mobilità, pc e tablet…ecco tutti i dettagli

In questi ultimi mesi si è parlato molto di bonus, incentivi per aiutare le famiglie ad uscire dalla crisi del secolo causata dal coronavirus che è entrato nelle nostre vite e non ha intenzione di abbandonarci. Sono diversi gli aiuti e i contributi che devono essere erogati nel mese di agosto e che sono stati introdotti o potenziati dall’ultimo decreto. Per sapere di più vi rinfreschiamo la memoria con una lista con maggiori dettagli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Decreto di agosto: i bonus e le altre novità

Bonus 2020, maggiori dettagli