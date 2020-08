Cheratosi attinica, come si manifesta e come si cura

Avete mai sentito parlare di Cheratosi attinica? Fate attenzione alla comparsa di alcune macchie particolari sulla pelle, ecco di cosa si tratta

Vi è mai capitato di sentire parlare di Cheratosi attinica? E’ una malattia della pelle che interessa soprattutto alcuni soggetti. Non è nulla di preoccupante, ma potrebbe diventarlo con il passare del tempo se non viene curata. E’ per questo che bisogna fare attenzione nel caso si manifesti. Questo disturbo colpisce in particolare le persone con pelle chiara, soprattutto uomini che hanno superato i 40 anni e l’80% degli anziani con più di 60 anni. E’ rara nella razza nera e negli individui con fototipo alto (IV-V)), questa condizione può colpire anche i giovani che si sottopongono frequentemente all’esposizione ai raggi UV artificiali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Combattere formiche e zanzare non è poi così difficile: i rimedi

Cheratosi attinica, le cause e la cura