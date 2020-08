Anche la giovanissima mamma del bambino morto a Modica si trova in carcere. Prima di lei era finito in manette il suo convivente. Il papà del piccolo non era lui. Il piccino presentava diversi lividi e segni di violenze su tutto il corpo.

La mamma del bambino morto a Modica, in provincia di Ragusa, è attualmente sottoposta a provvedimento di fermo. Lo ha disposto la Procura di Siracusa, che indaga sulla scomparsa del piccolo di appena un anno e mezzo di età, spirato in ospedale. I medici avevano notato diversi segni di percosse sul corpo, tra lividi e lesioni.

Cosa che aveva portato le forze dell’ordine ad arrestate il compagno della donna, un 32enne che non è il padre biologico del bambino morto. Adesso anche la giovane mamma, una 23enne, dovrà rispondere delle stesse accuse avanzate nei confronti dell’uomo. ovvero omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia, con le aggravanti della consanguineità e del fatto che la vittima sia soltanto un bambino. Ora entrambi si trovano in carcere. Il piccino si chiamava Evan e sul suo cadavere c’erano segni vistosi di violenza. In particolar modo sul collo e sul petto.

Bambino morto, anche la mamma si trova in carcere

La mamma del bambino vive a Rosolini, in provincia di Siracusa, in una casa popolare. Proprio lei aveva allertato una ambulanza e poco dopo la polizia l’aveva condotta in commissariato a Modica per sottoporla ad un interrogatorio.

