Giunge da Instagram una dedica bellissima da parte di Romina Power. L’ex moglie di Al Bano ha il cuore per un altro uomo che sarà speciale per sempre.

Visualizza questo post su Instagram Always with me ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 18 Ago 2020 alle ore 5:05 PDT

Instagram fa da album di esibizione per tante e tanti, soprattutto giovani, che sono in cerca di visibilità. Ma nel caso di Romina Power l’amore detta l’uso di questo famoso social network. Infatti la cantante statunitense, da decenni ormai naturalizzata italiana, predilige un uso di questo importante strumento di comunicazione imperniato come se fosse un album di fotografie.

E non a caso non mancano scatti felici che fanno parte dei ricordi e del passato. Possiamo vedere ad esempio una Romina giovanissima mentre posa per il calendario della nuovissima Vespa. Oppure lei che è una mamma alle prime armi con i piccoli Ylenia e Yari. O ancora in altri momenti di serenità familiare. Non mancano neppure le immagini della sua famiglia originaria, con la mamma Linda Christian, la sorella Taryn ed anche il papà Tyrone Power. Tutti loro purtroppo sono morti. Proprio Taryn se n’è andata solamente qualche mese fa, verso la fine di giugno.

Romina Power amore, lei pubblica una foto che dice tutto