Sontuosa e dal fascino che acceca, è la sfolgorante Lucilla Agosti. Lei è rimasta sempre la stessa rispetto a quando bucava lo schermo come veejay.

Non ci sono parole per descrive Lucilla Agosti. Lei ha ormai raggiunto la soglia dei 42 anni, eppure somiglia ancora tantissimo alla ragazza spigliata e sicura di sé che ci faceva compagnia per molti pomeriggi su Rete A – All Music in diversi programmi musicali. Erano i primi anni 2000 quando la milanese classe 1978 iniziò a far parlare di sé.

Da lì in poi la escalation verso traguardi via via più importanti è risultata costante, fino al punto da arrivare alla coconduzione del Dopo Festival di Sanremo nel 2008 assieme ad Elio e le Storie Tese. Sempre bellissima, sempre molto ironica, anche nei confronti di sé stessa. Come quando interpretò, sempre al Dopo Festival, la doppia parte della valletta mora e di quella bionda indossando una parrucca bicolore. Ora anche lei si trova al mare.

Lucilla Agosti, una bellezza rimasta immutata nel tempo