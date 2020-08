La influencer Gaia Bianchi attua una protesta sui generis per la chiusura delle discoteche imposta dal Governo, non risparmiando qualche parolaccia. Ma viene messa a posto.

Lei è una famosa ‘tiktoker’, una utente diventata un punto di riferimento per molti suoi coetanei su TikTok, il celebre social network che ha conquistato tutti in tempi recenti. Si chiama Gaia Bianchi e vanta più di un milione di followers. Questa 16enne mostra tutto il suo dissenso in merito al decreto necessario intrapreso dal Governo di chiudere tutte le discoteche d’Italia fino al prossimo 7 settembre.

Una mossa che servirà giocoforza per cercare di arginare la diffusione del Covid, che da mesi imperversa in Italia e nel mondo. E che negli ultimi giorni ha visto aumentare i casi di contagio, in particolar modo per la assoluta mancanza di controllo prima di tutto nelle discoteche stesse. Ebbene, Gaia Bianchi protesta contro questo provvedimento e fa sapere che non andrà più a scuola, come forma di dissenso. Lei che ad aprile, in pieno lockdown che imperversava in tutta Italia, era evasa trasgredendo le regole per andare ad una festa con degli amici. Creando così un vietatissimo assembramento. L’adolescente che vive a Milano fu travolta giustamente dalle polemiche allora. Ed anche adesso le sue controverse dichiarazioni fanno discutere. Addirittura le sue parole sono diventate di tendenza su Twitter con l’hashtag in rilievo #GaiaBianchiisOverParty.

Gaia Bianchi, la sua ‘protesta’ non va giù a tanti: “Ma che dici?”

Ma ci ha pensato Tommaso Zorzi, altro influencer, a mettere in riga la giovane Bianchi, presumibilmente ancora in attesa di sviluppare un pensiero critico ed una consapevolezza propriamente dette. Come molti suoi coetanei ed altri giovani e meno giovani, del resto. Zorzi ha replicato così. “Se queste sono le premesse mi viene da piangere. Comunque parlando della signorina in questione non mi sembra che il tuo banco avesse i solchi per quanto tu sia stata china sopra a leggere i libri, quindi non mi preoccuperei”. Allora la tiktoker si è voluta difendere parlando in una storia successiva di un “governo di m***a perché sapeva che a Ferragosto ci sarebbe stata gente”. Ma bisogna pensare che il suddetto Governo sta facendo di tutto per tenere la situazione il più normale possibile, con tutte le difficoltà del caso ed in una situazione mai conosciuta prima.

Ovvio che alcune scelte possano risultare impopolari, come capiterebbe a qualsiasi esecutivo sia di destra che di sinistra. E prima di avanzare critiche e/o insulti bisognerebbe pensare adeguatamente a quello che si sta per compiere, meglio ancora dopo essersi informati a dovere.

