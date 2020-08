Dentifricio, quattro usi alternativi da provare assolutamente

In quanti altri modi può essere utilizzato il dentifricio? Vi sveliamo quattro suoi usi alternativi, utilissimi per affrontare la vita di tutti i giorni.

Il dentifricio è una delle sostanze che più si prestano ad usi alternativi. Il suo potere sbiancante e deodorante, oltre alle molteplici fragranze che lo caratterizzano, gli conferiscono una peculiare efficacia in svariate situazioni. Proprio per questo può essere utilizzato in cucina come nella pulizia di oggetti. Scopriamo insieme tutti gli utilizzi alternativi del dentifricio, in casa come nella cura personale.

Dentifricio: quattro usi che non conoscevate

Ecco tutti gli usi meno comuni, ma decisamente utili del dentifricio:

Lucidante per oggetti: può sembrare strano, ma la pasta dentifricia risulta davvero formidabile per ridare lucentezza agli oggetti. Essa viene utilizzata soprattutto sui gioielli ed in particolare modo sui diamanti. Crema anti-imperfezioni: l’utilizzo per seccare i brufoli è molto dibattuto. Il dentifricio ha sicuramente un forte potere astringente, ma spesso irrita la pelle. Il consiglio è quello di utilizzarlo con moderazione e solo nei punti critici. È importante scegliere paste morbide e non granulose, che tendono ad essere particolarmente aggressive. Lasciar seccare e poi rimuovere con acqua e sapone. Smacchiante per scarpe: la pasta dentifricia può essere molto utile per smacchiare la gomma delle scarpe e ripristinare il suo originale candore. Elimina odori: ottima l’azione anti-odore in alternativa a quella dell’aceto o del limone.

Molto spesso si legge che il dentifricio è utile nella pulizia degli occhiali. Questo è vero solo in parte. Anche in questo caso si consiglia di scegliere paste morbide e non granulose, ma generalmente è preferibile utilizzare acqua corrente o panni di materiali appositi.

