Melita Toniolo si racconta: “E’ stato bello ritrovarsi in una vita diversa”

Melita Toniolo, classe 1986, è una showgirl, modella, attrice e conduttrice televisiva. Molto attiva sui social, dopo vari programmi che le hanno recato molto successo, ha collezionato esperienze su esperienze che l’hanno resa una vera star.

Ha esordito in televisione dopo aver partecipato al Grande Fratello e da lì nessuno l’ha più dimenticata. Con determinazione e impegno è riuscita a conquistare il pubblico italiano che l’adora.

Incuriositi dalle sue esperienze lavorative e dal suo profilo Instagram, abbiamo fatto alcune domande a Melita che è stata così gentile da rispondere e soddisfare le nostre esigenze.

Cara Melita, se dovessi riassumere 13 anni di carriera, dalla partecipazione al Grande Fratello ad oggi cosa vorresti raccontare?

Che domanda difficile! non saprei! Forse che ho tantissimi bei ricordi, tantissime esperienze fatte e che non cancellerei nulla! Ovviamente la cosa più bella resta il percorso…e mio figlio, la cosa meglio riuscita!!

Il Grande Fratello è stato per certi versi il tuo trampolino di lancio, cosa ricordi di quella esperienza?

Un’esperienza bellissima quanto forte! Forse ero troppo piccola e la mia insicurezza non mi è stata d’aiuto! Ma è stato comunque bello conoscere tante persone nuove e fare un tuffo nell’ignoto..per poi ritrovarsi in una vita completamente diversa!

Tutti ti conoscono come Diavolita, è rimasto qualcosa di quel personaggio?

Continuo a dire in tutte le interviste che Diavolita era solo un personaggio che andava a intervistare senza maschere politici e personaggi per metterli un po’ in difficoltà..non una parte di me!Ma forse tanti si sono fermati al vestitino rosso !

Modella, showgirl, conduttrice, attrice. Qual è il ruolo che ti si addice di più secondo te?

Mi piace tantissimo condurre, lo faccio da sempre, da anni. Forse magari non si sa perché ho condotto poco in tv (metropolis su sky) ma è la cosa che adoro fare..soprattutto se comica!

Sei molto attiva sui social, i tuo fan ti adorano e il tuo profilo Instagram è seguito da 1 milione di follower, come pensi di aver conquistato questa popolarità?

Credo con naturalezza e spontaneità! Credo, perché davvero non saprei! E’ bello quando te lo dicono i follower..del perché ti seguono; e questa è la risposta più frequente e ovviamente mi fa tanto piacere !

Cosa vuoi trasmettere attraverso i social ?

La mia quotidianità e la mia ironia!

Mai ferma, neanche durante il lockdown, infatti hai collaboro al progetto “Andrà tutto bene”, cosa ci racconti di questa esperienza speciale?

Un modo per far conoscere ai bambini questo terribile periodo, questo mostro che presto sconfiggeremo! un libro con dei cartoon interessanti!

Progetti futuri?

Tantissimi! E se vi piace mangiare e amate il buon cibo, spero di portarvi bellissime sorprese…oltre ad essere sul muro di All Together Now anche quest’anno!

