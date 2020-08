Grey’s Anatomy, il motivo per cui Ellen Pompeo ha scelto di restare è sconvolgente. Stiamo parlando proprio di lei, di Meredith Grey, la protagonista indiscussa della serie

Ellen Pompeo è una delle donne più pagate della televisione. Non c’erano dubbi su questo, essendo la protagonista indiscussa della serie tv più longeve di sempre. L’occasione è arrivata tanto tempo fa, quando era reduce dal successo di Moonlight Mile e aveva ricevuto tantissimi complimenti da registi come Sam Mendes, Steven Spielberg e Warren Beatty. Era disperata perché doveva pagare l’affitto e non aveva soldi.

Ellen Pompeo parla di Grey’s Anatomy: “Ho scelto di restare per i soldi”

E be’, considerato il successo, i soldi sono arrivati eccome. La star oggi ha 50 anni e ha tre figli: Eli di 3 anni, Sienna di 5 e Stella di 10, avuti con il marito Chris Ivery. Ha inoltre raccontato che nel 2018 ha negoziato per uno stipendio annuale di 20 milioni di dollari, che l’ha resa l’attrice più pagata della televisione. “Per me uan sana vita domestica è stata più importante della carriera” ha raccontato. “Non sono cresciuta con un’infanzia particolarmente felice. Quindi l’idea di avere questo grande marito e questi tre bellissimi bambini e una vita familiare felice era davvero qualcosa che dovevo completare, per chiudere un cerchio nel mio cuore”.

Ora Ellen si sta preparando per la prossima stagione, dove verrà trattato il tema del coronavirus.

