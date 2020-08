Acquistare casa a solo 1 euro, vi diciamo dove e come fare

Da oggi anche nel comune di Taranto sarà possibile acquistare case alla cifra simbolica di 1 euro. Tutte le informazioni utili.

Da oggi anche nella Città Vecchia di Taranto sarà possibile acquistare case alla cifra simbolica di 1 euro. L’iniziativa è già attiva in vari comuni del Paese e fa parte di un ampio progetto di riqualificazione ed utilizzo di immobili di proprietà dell’amministrazione comunale. Finora, tuttavia, il progetto ha interessato solo piccoli borghi e comuni: l’adesione di una città di grandi dimensioni come quella di Taranto rappresenta un caso unico nel suo genere. La città pugliese -tra le altre cose- è candidata a Città della Cultura 2021 e ciò aumenta esponenzialmente l’interesse verso di essa.

Taranto, case ad un 1 euro: come fare

L’iniziativa è rivolta ad agenzie e società, ma soprattutto a cittadini privati, comunitari ed extracomunitari. In cambio dell’assegnazione praticamente gratuita della struttura, i riceventi dovranno impegnarsi in un’opera di ristrutturazione della stessa. Sarà dunque richiesto di investire nel progetto complessivo di recupero deliberato dalla Giunta Comunale (delibere n.179 e n.198). Tra le clausole da rispettare: polizza fideiussoria e spese notarili a carico del ricevente. Sarà comunque possibile richiedere dei contributi per spese edilizie ed energetiche. A questo link troverete il bando ufficiale dell’iniziativa.

Il progetto “Case a 1 euro” è attivo da diversi anni in varie zone d’Italia e si ascrive all’interno di un’ampia opera di ripopolamento. Inizialmente esso era rivolta ai piccoli borghi poco popolosi, ma adesso l’iniziativa si sta estendendo anche ai grandi comuni. Tutte le informazioni aggiuntive a questo link.

