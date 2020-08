Anna Safronick, l’attrice ucraina splendida: outfit da capogiro – FOTO

Anna Safronick si gode in pieno relax la sua vacanza dopo il turbillon di parole girate sul suo conto: outfit raggiante sul salotto della barca

Grande successo mediatico per Anna Safronick, l’attrice protagonista di commedie romantiche come la saga di Elisa di Rivombrosa e altre pellicole, girate al fianco di Carlo Verdone.

Nasce da una famiglia di artisti e lei non può che essere una predestinata con lo sguardo profondo e degli occhi bellissimi che la contraddistinguono. Così Anna conserva il pezzo forte della sua inestimabile, rara e pura bellezza che esaltano il suo animo piuttosto riservato.

Nonostante ciò, nelle ultime ore la Safronick è finita al centro della crisi amorosa tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, proprio come era accaduto alla sorella dell’altra showgirl argentina. I medìa hanno lanciato la bomba nucleare che ha mandato su tutte le furie sia lei che l’ex ciclista del Trentino.

Chiaramente Anna Safronick non si è trattenuta dal rispondere alle presunte fake news, secondo cui i paparazzi avrebbero intercettato la “scappata” tra i due in Sardegna: “L’eleganza non è solo un fattore estetico… – esordisce l’attrice 39enne ucraina – Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo”.

Anna Safronick, la classe non è acqua: bellezza incontaminata sul golfo dell’Asinara