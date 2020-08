Arrivano le precisazioni del premier Conte sulla chiusura delle discoteche arrivata dopo Ferragosto e imposta dal Governo

Giuseppe Conte entra nel pieno della polemica sulla chiusura delle discoteche arrivata il giorno dopo di Ferragosto con una missiva del Governo. Proteste dei gestori e ricorso al Tar per la decisione del suo esecutivo.

Troppi assembramenti, regole di distanziamento non rispettato e un uso quasi assente della mascherina. I casi da coronavirus in Italia crescono e Conte ed il suo esecutivo corrono ai ripari. Una cronistoria questa che tutti sappiamo ormai ma sulla quale il presidente del Consiglio ha voluto dare le sue spiegazioni.

La sua risposta è stata chiara e non lascia dubbi. “Il governo non ha mai autorizzato l’apertura delle discoteche” ha detto Giuseppe Conte intervistato dal Fatto quotidiano. “Abbiamo sempre ritenuto impensabile che in una discoteca si possano mantenere distanze e indossare le mascherine” ha sostenuto ancora il capo del Governo perché sono dei luoghi “privilegiati” nei quali la diffusione del contagio trova terreno fertile.

Discoteche, Conte: “Abbiamo lasciato fare alle regioni”

Durante le sue puntualizzazioni il premier Giuseppe Conte spiega che la riapertura è arrivata con le decisioni da parte delle Regioni che hanno adottato dei protocolli sanitari che fossero compatibili con la riapertura delle discoteche.

“Abbiamo lasciato fare – ha spiegato il presidente – per alcuni giorni, ma quando abbiamo constatato che la curva epidemiologica rischiava di risalire siamo intervenuti”. Non ha lasciato spazio ad altre decisioni poi il Governo che in Conferenza delle Regioni ha dato il parere della chiusura.

Una riunione in cui è stata data “prova di grande collaborazione” ha sottolineato Conte e anche i presidenti regionali “più riluttanti” sono stati convinti alla necessità della chiusura.

“Con l’occasione, abbiamo garantito un intervento di sostegno finanziario per tutti gli operatori del settore”, ha rivendicato ancora il premier spiegando il sostegno che il Governo ha mosso verso gli operatori del settore.

