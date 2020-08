Le vacanze di Antonino Cannavacciuolo. Lo chef e la sua estate 2020

Curiosi di sapere dove ha trascorso le vacanze il grande chef Antonino Cannavacciuolo? Scopriamolo insieme, i dettagli su Instagram

Anche i grandi chef vanno in vacanza. Dopo mesi di quarantena, per Antonino Cannavacciuolo è arrivato il momento di staccare la spina e godersi qualche momento di relax. L’uomo durante il lockdown sul suo profilo Instagram ha condiviso molte ricette che sono state utili per molti italiani, costretti a rimanere in casa per mesi. Il suo ultimo lavoro prima delle vacanze è stato Family Food Fight insieme a Lidia e Joe Bastianich, un cooking show incentrato sulla collaborazione tra famiglie che ha riscosso anche abbastanza successo.

Antonino Cannavacciuolo, l’estate dello chef