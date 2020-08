Muore a 42 anni: quello che succede dopo 40 anni è assurdo.

Non stiamo per raccontarvi un film, ma una storia vera. Una donna muore a 42 anni, e dopo 40 anni le due sorelle indiane restano sconvolte nel vederla rientrare in casa ad 82 anni. Non sembra questa gran cosa, se soltanto lei non fosse morta 40 anni prima.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cecilia Rodriguez FOTO del lato B in primo piano: che spettacolo

Vilasa, questo è il nome dell’anziana signora, aveva soltanto 42 anni. Stiamo parlando dell’estate del 1976, la donna era uscita per cercare del formaggio per i suoi animali, quando è stata attaccata e morsa da un cobra. Per lei non c’è stato più niente da fare. Secondo la religione induista, il corpo dovrebbe essere cremato, tranne in qualche caso come il morso di un serpente. La donna è stata avvolta da un velo e posizionata su una piccola zattera, affidata alla corrente del fiume Gange. Per un’antica credenza, il fiume dovrebbe ripulire il corpo dal veleno, riportando in vita la persona ritenuta morta. La famiglia di Vilasa non riteneva che ciò potesse accadere, la cerimonia aveva lo scopo di rispettare le tradizioni religiose.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen Rodriguez è la perfezione: la canotta manda Instagram in tilt-FOTO

Muore a 42 anni: c’è dell’incredibile in quello che succede poi dopo 40 anni

Dei pescatori avevano notato il suo corpo, gli uomini hanno deciso di condurlo in un tempio in cui i sacerdoti lo hanno sottoposto a delle cure. Riusciti a guarire, era chiaro che non era morta per davvero. Quando lei è tornata dalle figlie, loro sono state in grado di riconoscerle grazie ad una voglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter