Chiara Ferragni ubriaca, il racconto agghiacciante: tutti i retroscena. L’influencer ha raccontato su Instagram di quando ha bevuto fino a stare male

Chiara Ferragni è sicuramente l’influencer più famosa del mondo. Nonostante questo il successo non le ha montato la testa: su Instagram appare come una ragazza solare, sempre sorridente, buona con tutti e sempre pronta per un consiglio. Lei, Fedez e Leone sono una delle famiglie più amate d’Italia, e su Instagram ricevono sempre tantissimi commenti e apprezzamenti. Chiara sui social condivide veramente tutto, come ha fatto di recente su TikTok. Proprio qui, infatti, ha deciso di condividere un aneddoto imbarazzante della sua adolescenza, facendolo comunque con il sorriso di chi è diventato grande e si è lasciato questo episodio alle spalle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen Rodriguez è la perfezione: la canotta manda Instagram in tilt-FOTO

Chiara Ferragni e il racconto di quando si è ubriacata fino a stare male a 17 anni

Chiara ha infatti raccontato di quando non è andata a scuola ma è andata a passare una giornata a Pavia insieme ai suoi compagni, quando aveva 17 anni. Per far vedere di essere “figa” come loro, si adeguò alla massa e bevve, bevve sempre di più fino a stare male. Così male che poi, in autobus, finì per vomitare addosso a tutti. Un racconto raccapricciante che ha condiviso con un sorriso sui social, divertendo i suoi fans che hanno commentato raccontando a loro volta le loro esperienze con l’alcol da adolescenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cecilia Rodriguez FOTO del lato B in primo piano: che spettacolo

b

Se siete interessati, basta andare su TikTok per vedere il video dove lei ha raccontato la sua esperienza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo e tanto altro, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter