La transalpina Caroline Receveur sta conquistando una fama notevole anche all’estero. In Francia è una celebrità ed ora fa parlare in bene anche da noi.

In Italia non sarà nota i più, ma Caroline Receveur è una bellezza che sta facendo parlare di sé. Lei è francese e ha 33 anni. Suo padre era Jacky Receveur, ex calciatore della squadra del Metz negli anni ’70 e sin da bambina si è concentrata sul far diventare realtà il suo sogno di diventare modella.

Obiettivo centrato, dal momento che Caroline è riuscita a farsi scritturare per diversi casting già dall’età adolescenziale. Da quando aveva 17 anni lei ha sempre lavorato fuori casa, diventando presto autonoma e trasferendosi da Epinal a Parigi per lavorare in passerella e per diversi shooting fotografici pubblicitari. I primi guadagni erano però esigui e la Receveur ha dovuto mantenersi al contempo anche come modella. Poi però la carriera che sognava si è interrotta, principalmente a causa della bassa statura. Ma poco male perché la bellissima transalpina è riuscita a sfondare in televisione prendendo parte a diversi reality show, iniziando al contempo anche una nuova esperienza professionale come conduttrice ed attrice.

Caroline Receveur, dalla passerella alla tv: l’ascesa della francese