Viviana Parisi , News su Gioele : “hanno trovato qualcosa”

Per gli uomini che coordinano le ricerche i resti ossei e la maglietta appartengono al piccolo “al 99%”. “Hanno trovato qualcosa. Siamo qui in attesa di capire”. A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona in cui è arrivato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo con la polizia scientifica. Con lei c’è anche il fratello, Daniele Mondello, il papà di Gioele, che non parla. E’ in auto ad aspettare quali saranno gli sviluppi. E’ arrivata una segnalazione da parte di un volontario che sta partecipando alle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta. La chiamata ha fatto immediatamente scattare l’allarme. Le squadre che partecipano alle operazioni si stanno dirigendo sul posto per un sopralluogo, insieme al Procuratore di Patti Angelo Cavallo che coordina le indagini. Il luogo si trova a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo dove la mamma il figlioletto sono stati visti per l’ultima da un testimone, dopo un incidente.

Il giallo di Caronia, le ultime notizie