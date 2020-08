Discoteche, no alla riapertura. Tar respinge le richieste dei gestori

No alle discoteche. Tar respinge la richiesta dei gestori. La tutela della salute prima di ogni altra cosa. Quali sono le decisioni al riguardo

Nessuno sta pensando di riaprire le discoteche, almeno per questo primo momento. Sono tante le richieste da parte dei gestori che dal 16 agosto stanno tartassando Il Tar per una possibile riapertura. Ma la decisione è stata presa ed è ben chiara: discoteche chiuse. Lo ha deciso il presidente della terza sezione quater del Tar del Lazio, respingendo una richiesta di sospensione cautelare urgente proposta dall’associazione sindacale Silb-Fipe. L’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso è stata fissata al 9 settembre.

Discoteche, la decisione del Tar