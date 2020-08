Amazon e la classifica delle città che leggono di più: cambia la top ten. Per la prima volta Napoli entra nelle prime dieci posizioni della classifica

Amazon ha stilato una classifica delle città che leggono di più, in base a dove vengono acquistati i libri. Da ben otto anni consecutivi è Milano la città che occupa il primo posto, seguita poi da Roma e Torino. Quest’anno però ci sono nuovi ingressi: Napoli per la prima volta è nella top ten, Bari e Palermo nella top 20.

Amazon, la classifica di chi legge di più: Milano al primo posto

Ecco la classifica delle prime dieci città classificate:

Milano Roma Torino Bologn Firenze Genova Verona Padova Napoli Trieste

Per quanto riguarda l’aspetto digitale, Milano si conferma la città che legge più e-book da Kindle Store. Anche in questo caso sono state confermate in seconda e terza posizione Roma e poi Torino, seguite da Bologna e Genova. A questo giro se lo aggiudica Firenze il sesto posto, seguita da Padova, Trieste e Verona. Napoli con il suo 16esimo posto è assente dalla top ten delle città che leggono la letteratura in digitale, mentre Cagliari conquista la decima posizione. Il fanalino di coda per l’acquisto di e-book è Foggia che occupa il 51esimo posto.

Quest’anno la filiale italiana ha stilato anche i generi preferiti, e al primo posto abbiamo i libri di sociologia e di sceinze sociali, seguiti dai fumetti manga.

